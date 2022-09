Beyond Good & Evil 2 supera il record negativo di Duke Nukem Forever. L'attesa infinita

Qualche giorno fa è stato annunciato un rinvio del lancio di Skull and Bones, svelato a metà 2017. Tuttavia non è il videogioco Ubisoft che ancora aspetta di uscire dopo tanto tempo. Questo risultato è attualmente detenuto da Beyond Good & Evil 2 e, come sottolineano gli utenti internet, è già un record nel settore.

Da quando abbiamo appreso ufficialmente del suo sviluppo, nella prima metà del 2008 sono trascorsi 5.234 giorni, un record che già supera quello ottenuto all'epoca da Duke Nukem Forever, annunciato nel 1997 ma lanciato nei negozi nel 2011.

La cosa peggiore di questo dato è che nulla indica che la situazione attorno all'epica avventura spaziale della compagnia francese cambierà nel breve e medio termine. Le ultime informazioni pubblicate dalla stampa sul titolo, provenienti dall'affidabile Tom Henderson, parlano di uno stato ancora abbastanza incompleto.

Duke Nukem Forever went 5,156 days from its announcement in 1997 to its release in 2011.



It has been 5,234 days since the first Beyond Good & Evil 2 trailer was released. — Brendan Sinclair (@BrendanSinclair) September 28, 2022

Il portale web di Beyond Good & Evil 2 lo presenta ancora come il successore spirituale del classico titolo di culto, un prequel che porta i giocatori in un mondo profondamente multiculturale. Ma attualmente non ci sono ulteriori informazioni a riguardo.