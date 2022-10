Black 2 'esisteva' ed ex Criterion svelano come sarebbe stato

La versione di Criterion del genere FPS con Black è un vero culto, dato che è noto come uno dei giochi della tarda era per PS2 e Xbox originale. Black ha ricevuto buone recensioni all'epoca ed è stato visivamente impressionante, e il gioco del 2006 sembrava avere un impatto sufficiente per giustificare un sequel, ma questo non si è mai concretizzato. Tuttavia, l'ex staff di Criterion ha ora rivelato cosa avevano pianificato per questo follow-up che in seguito è stato cancellato.

Parlando a thatHITBOX, diversi ex sviluppatori di Criterion hanno spiegato quali decisioni di design avrebbero preso per questo sequel. Uno di questi era includere il "gameplay di rete" per la cooperativa. Il gioco originale mancava di multiplayer, una delle critiche più ripetute a Black.

Il sequel di Black sarebbe stato sottotitolato "Rendition" secondo Ben Minto, sound designer del titolo originale. "L'idea era incentrata sulle truppe americane che andavano all'estero, rapivano le persone e le riportavano oltre i confini", ha detto a HITBOX. Il level designer di Black Micheal Othen ha anche affermato che il sequel doveva includere una caratteristica meccanica di copertura "incredibile" "in cui i giocatori potevano posizionarsi dietro oggetti per nascondersi.

"C'era un comportamento interessante dell'IA dei nemici nel modo in cui si muovevano nell'ambiente. Li vedevi saltare sopra i cofani delle auto e scivolare al riparo. Sembrava fantastico come giocatore, perché avevi quel flusso dinamico di movimento. Erano semplicemente primissimi ingredienti nella fase di ricerca e sviluppo", ha continuato.

Sfortunatamente tutti queste idee sono state scartate ed il sequel non ha mai visto la luce. Gli sviluppatori hanno spiegato che Criterion era impegnato con Burnout Paradise, mentre il mercato degli sparatutto sembrava saturo. "C'erano molti sparatutto in uscita, anche all'interno di EA", ha detto Othen. "Bad Company stava sperimentando livelli distruttibili e quindi per loro sarebbe stato difficile vedere dove un 'Black 2' si sarebbe adattato ad altri giochi nel loro programma di pubblicazione. Sono rimasto deluso dal fatto che non sia riuscito a vedere la luce del giorno".

Fonte: PCGamer