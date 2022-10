Blockbuster è una serie TV Netflix sull'ultimo negozio dell'iconica catena nel suo primo trailer

Netflix ha pubblicato un trailer per una sua nuova serie TV chiamata Blockbuster. La serie di episodi è incentrata sull'ultimo negozio sopravvissuto alla chiusura del colosso americano.

Lo spettacolo segue un manager di Blockbuster Video di nome Timmy (Randall Park) mentre lui ed i suoi dipendenti combattono per mantenere a galla il loro negozio, l'unico luogo rimasto dell'azienda. La prima stagione della serie, che vede nel cast anche Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine) e Olga Merediz, debutterà il 3 novembre.

Chiaramente si tratta di una serie ironica anche per un altro motivo, visto che Netflix e altri servizi di streaming hanno contribuito alla chiusura di questi negozi che un tempo dominavano il mercato e che sono falliti nel 2010. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer della serie TV.

From the writers of Brooklyn Nine-Nine and Superstore and the creator of Happy Endings comes Blockbuster, a new comedy starring Randall Park and Melissa Fumero. Premieres November 3. pic.twitter.com/eW1NlI5Jce