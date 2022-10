Bungie starebbe sviluppando un nuovo Marathon

Secondo quanto emerso di recente, lo sviluppatore di Destiny Bungie starebbe lavorando a un revival della sua serie FPS Marathon, da lungo tempo inattiva.

Questo nuovo progetto legato a Marathon assumerà la forma di uno sparatutto a squadre di tre persone secondo un report di Insider-gaming, e si troverebbe attualmente in uno stato pre-alfa.

Non è una sorpresa il fatto che pare che questo nuovo titolo di Marathon sarà un live-game come servizio, con ricompense stagionali e progressi. Eurogamer ha contattato Bungie per un commento senza tuttavia ottenere ancora risposta.

Mentre il lavoro sull'ultima serie di espansioni di Destiny 2 continua, Bungie ha precedentemente condiviso l'intenzione di rilasciare almeno un altro progetto entro il 2025.

Nel 2018 Bungie ha ricevuto $ 100 milioni di finanziamento dall'editore NetEase, dopodiché ha registrato il nome "Matter" per un progetto sconosciuto.

A febbraio di quest'anno, Sony ha annunciato che avrebbe acquistato Bungie per 3,6 miliardi di dollari. Il giorno dopo, PlayStation ha dichiarato di avere in cantiere più di 10 giochi live-service prima di marzo 2026.

L'Marathon è stato lanciato nel 1994 ed è stato considerato per anni uno dei migliori sparatutto in prima persona per Mac. Seguirono rapidamente due sequel che espansero la sua storia in una trilogia.

All'interno della serie, la stessa Marathon è una nave colonia di esploratori della Terra in un futuro lontano, che viene attaccata dagli alieni. I titoli della serie esplorano temi che oggi sono familiari ai fan di Destiny: il posto dell'umanità all'interno di un conflitto più ampio tra razze aliene in guerra, IA malvage e realtà oniriche.