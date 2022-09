Call of Duty 2024 potrebbe avere la campagna ambientata in una guerra recente

L'ambientazione di Call of Duty 2024 potrebbe essere trapelata online grazie a un importante insider del franchise. La serie Call of Duty ha coperto molte delle guerre più frequenti nella storia recente. Il franchise è iniziato durante la seconda guerra mondiale prima di fare il salto ai giorni nostri e poi tornare un po' indietro al Vietnam e alla Guerra Fredda. Una volta che le persone hanno iniziato a chiedere un cambiamento più grande dalla serie, Call of Duty si è spostato nel futuro e persino nello spazio, un periodo piuttosto controverso per la serie.

L'ingresso del 2022 riporterà i giocatori in un ambiente familiare con Call of Duty: Modern Warfare II, un gioco che tratterà temi come i cartelli della droga e il terrorismo. Tuttavia, alcuni fan stanno già cercando di scoprire cosa accadrà in Call of Duty 2024.

Secondo il leaker di Call of Duty TheGhostofHope, Call of Duty 2024 sarà ambientato tra l'inizio e la fine degli anni 2000 e abbraccia l'operazione Enduring Freedom e la guerra in Iraq. Queste due operazioni significano che il gioco trarrà direttamente dalla storia e possibilmente affronterà cose come l'11 settembre, il desiderio di trovare e distruggere le armi di distruzione di massa dell'Iraq e molto altro.

COD2024's campaign will cover ‘Operation Iraqi Freedom’ & ‘Operation Enduring Freedom’. pic.twitter.com/XaOPCYfjSX — Hope (@TheGhostOfHope) September 2, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Sarebbe la prima volta che un gioco al di fuori del franchise di Modern Warfare si svolge in un periodo di tempo relativamente moderno, ma ricordiamo che per adesso stiamo parlando di rumor e devono essere trattati come tali.

Fonte: ComicBook