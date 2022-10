Call of Duty 2024 potrebbe avere un ciclo di vita di 2 anni secondo un rumor

Mentre gli sviluppatori di Infinity Ward si preparano per l'uscita di Call of Duty: Modern Warfare 2 alla fine di questo mese, Treyarch sta attualmente lavorando a un nuovo Call of Duty per il 2024.

Il noto insider e leaker The Ghost of Hope ha condiviso nuove voci su Call of Duty 2024 tramite Twitter. Come afferma di aver scoperto, il prossimo sparatutto di Treyarch sarà supportato con aggiornamenti e nuovi contenuti per un periodo di due anni. Una decisione che, secondo The Ghost of Hope, è stata presa a fine agosto, ma non è stata ancora comunicata apertamente.

A quanto pare sembra che Activision Blizzard si aspetti il successo commerciale sia con Call of Duty: Modern Warfare 2 che con lo sparatutto Battle Royal Call of Duty: Warzone 2.0, con il quale la serie di sparatutto di lunga durata verrà riportata al suo antico punto di forza.

I’ve been holding onto this news since end of August or so because I wanted to get it corroborated more than my other stuff cause it’s higher level. I’m sure some people remember the developments/updates I’ve given on this topic from May/June. https://t.co/wFviBqWGrU — Hope (@TheGhostOfHope) October 10, 2022

Sebbene Activision Blizzard o gli sviluppatori di Treyarch non abbiano ancora voluto commentare Call of Duty 2024, negli ultimi mesi ci sono state crescenti indicazioni che il prossimo gioco potrebbe portare in Iraq con la Guerra del Golfo.

Fonte: PSU