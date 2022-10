Call of Duty Modern Warfare 2 avrà tra gli operatori anche Messi, Neymar e Pogba?

Le notizie riguardanti Call of Duty sono davvero sorprendenti, perché è stato svelato che i giocatori potranno vedere Messi in Call of Duty: Modern Warfare 2 come operatore insieme ad altri calciatori. La notizia arriva subito dopo la fuga di notizie secondo cui l'anno prossimo arriverà un DLC della campagna per il titolo, che sarebbe accompagnato dalle mappe classiche del capitolo originale della serie.

Questo leak arriva da @TheGhostOfHope, lo stesso utente che ha commentato l'arrivo del DLC della campagna del titolo, ed è stato certificato dai giornalisti di Insider-gaming, con Tom Henderson in testa, in quanto avrebbero avuto accesso a una serie di file che indicherebbero la presenza di Messi in Call of Duty: Modern Warfare 2, così come quella di altri calciatori di livello mondiale.

L'utente sopra citato ha fornito un elenco degli operatori che i fan vedranno in Call of Duty: Modern Warfare 2 e sembra che i file di gioco confermerebbero l'arrivo dei calciatori. Nello specifico, l'elenco degli operatori trapelato è stato il seguente:

Aksel

Connor

Klaus

Luna

Messi

Neymar

Pogba

Roze

Reyes

Gromsco

Some upcoming unreleased Operators for #ModernWarfareII



Aksel

Connor

Klaus

Luna

Messi

Neymar

Pogba

Roze

Reyes

Gromsco pic.twitter.com/zkzpPH8P57 — Hope (@TheGhostOfHope) October 9, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Come possiamo vedere, tra i nomi spiccano 3 calciatori famosi, come Messi, Neymar e Pogba. Come abbiamo accennato, questi nomi sono stati trovati tra i file di gioco, quindi si tratta praticamente di informazioni ufficiali. Ciononostante, non sappiamo se questi operatori saranno disponibili al momento del lancio del gioco, o successivamente.

Fonte: Insider-Gaming