Call Of Duty: Modern Warfare 2, gli sviluppatori avvertono chi vuole cambiare paese per giocare prima

Call of Duty: Modern Warfare 2 verrà lanciato tra pochissime ore e i fan non vedono l'ora di iniziare il prima possibile. Tuttavia, Infinity Ward ha sconsigliato di cambiare il paese della console per entrare in anticipo.

Chiunque lo faccia corre il rischio di sperimentare "problemi di connettività", ha affermato Infinity Ward. Le persone che lo fanno potrebbero anche essere completamente bloccate fuori dal gioco fino al lancio ufficiale nel loro paese.

In alcune località dell'Australia e della Nuova Zelanda siamo già al 28 ottobre, quindi le persone in quei paesi sono già all'interno del gioco. Cambiare la regione della vostra console in uno di questi posti potrebbe sembrare una buona idea, ma sembra che Infinity Ward non voglia che lo facciate.

