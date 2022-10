Call of Duty potrebbe rimanere su PlayStation fino al 2027 se Sony accettasse l'offerta di Microsoft

L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft rimane nel limbo. Diverse autorità garanti della concorrenza vogliono esaminare attentamente l'accordo e il potenziale impatto sul mercato, con l'Autorità per i mercati della concorrenza del Regno Unito che assume una posizione piuttosto critica.

I giochi Call of Duty e la loro possibile esclusività sembrano ancora essere l'ostacolo più grande. Sony ha rifiutato un accordo che prevedeva un rilascio a tempo limitato dei giochi Call of Duty sulle console PlayStation in quanto inadeguato.

Nel documento Microsoft fa innanzitutto riferimento ai contratti in essere tra Sony e Activision, che garantiscono l'uscita dei giochi Call of Duty su console PlayStation entro una certa data, che è stata rimossa dal documento. L'ultima volta che si è parlato di contratti in corso fino al 2024.

L'offerta contrattuale di Microsoft, ora confermata, prevede a sua volta l'uscita dei prossimi giochi su console PlayStation fino ad almeno alla fine del 2027, che conferma i tre anni citati da Ryan.

Ciò darebbe a Sony "abbastanza tempo per garantire che la sua piattaforma console e il portafoglio di contenuti siano posizionati in modo competitivo per resistere a qualsiasi impatto di un'ipotetica strategia di preclusione", ha affermato Microsoft nella dichiarazione.

Fonte: TweakTown