Delle cellule cerebrali coltivate in laboratorio hanno imparato a giocare a Pong

Un team di ricercatori ha insegnato a delle cellule cerebrali coltivate in laboratorio come giocare a Pong.

Gli scienziati dell'azienda australiana Cortical Labs, che conduce ricerche sull'uso della biologia nell'IA, hanno riportato le loro scoperte ieri su Neuron, una rivista di neuroscienze sottoposta a revisione paritaria.

Il loro documento, ha affermato che il cervello simulato ha mostrato "l'apprendimento apparente entro cinque minuti di gioco in tempo reale".

Il "cervello" è stato coltivato utilizzando una miscela di cellule staminali umane ed embrioni di topo, e il sistema di 800.000 cellule è stato chiamato DishBrain dai ricercatori. DishBrain è stato quindi collegato alla simulazione di Pong tramite elettrodi e segnali elettrici sono stati utilizzati per rappresentare il gameplay.

Modificando il segnale ricevuto da DishBrain quando è riuscito a colpire o a mancare la palla, l'esperimento ha suggerito che imparasse a colpire di più la palla quando gli veniva fornito un feedback su quanto stava giocando bene.

Certamente, le cellule cerebrali non hanno giocato molto bene a Pong, ma i risultati hanno mostrato che il suo tasso di successo era "ben al di sopra della possibilità casuale".

Il documento online include un video rappresentativo di DishBrain che gioca a Pong. Può sembrare solo una partita normale, ma pensando a come è stato condotto l'esperimento è piuttosto sorprendente.

Parlando con la BBC, il Chief Scientific Officer presso Cortical Labs e uno dei co-capi - gli autori e il dottor Brett Kagan, hanno affermato che il team ha in programma di testare in che modo l'alcol influisce sulla capacità di DishBrain di giocare a Pong. Se reagisce in modo simile a un cervello umano, DishBrain potrebbe essere un eccellente "controfigura sperimentale" per i ricercatori. Kagan ha affermato che la speranza per DishBrain è che possa essere utilizzato per "testare trattamenti per malattie neurodegenerative", come l'Alzheimer.