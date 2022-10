Choo-Choo Charles, il gioco horror del treno-ragno ha un nuovo trailer e una data di uscita

Two Star Games ha annunciato che il suo gioco horror Choo-Choo Charles verrà lanciato il 9 dicembre su PC. Il titolo ha guadagnato una certa notorietà lo scorso anno per la sua proposta originale, che ci ha permesso di esplorare una mappa aperta viaggiando in treno...inseguiti da un'enorme locomotiva con zampe di ragno.

La missione è eliminare questo mostro che viene da un luogo sconosciuto e si nutre di carne umana. Noi e il nostro trenino giallo, con mappa e mitragliatrice, ci armeremo di coraggio per esplorare la zona e avanzare attraverso la rete di binari. Tuttavia, mentre completiamo missioni o raccogliamo materiali per migliorare la resistenza, la velocità o i danni del veicolo, incontreremo anche Charles. Potremo migliorare l'arsenale e, si spera, prepararci ad affrontare il grande e temibile nemico.

È possibile scendere dal treno, parlare con gli abitanti della zona e ottenere missioni che ci premiano con materiali per migliorare il treno e le armi. Ma mettere piede per terra ci lascia venduti, non solo contro il mostro, ma anche contro il culto nemico che ci vuole dare in pasto all'orribile trenino. Per i "fedeli lettori" di Stephen King, Choo-Choo Charles è ispirato infatti all'orribile treno apparso all'interno della saga della Torre Nera, diventato in seguito il protagonista di un libro per bambini.

Choo-Choo Charles è attualmente annunciato solo per PC, sebbene Two Star Games sia stato aperto ad adattarlo alle console. Dipenderà dal successo ottenuto su Steam e dall'interesse della community.

Fonte: ScreenRant