Come ottenere Fischl gratis in Genshin Impact

Fischl è in Genshin Impact sin dal lancio del gioco, ma se sei un nuovo giocatore o hai ancora bisogno della sua Stella Fortuna, puoi partecipare all'evento Summertime Odyssey nella versione 2.8 per ottenere Fischl gratis.

Fischl è una Electro a 4 stelle che consideriamo un Personaggio di Tier A nella nostra Tier List, quindi è consigliabile ottenere la sua Stella Fortuna gratuitamente se hai bisogno di un DPS secondario Electro per la tua squadra.

Tuttavia, non è sufficiente accedere al gioco e riscattare il personaggio, quindi esamineremo nel dettaglio in questa guida come ottenere Fischl gratuitamente in Genshin Impact.

Versione 2.8 "Summer Fantasia" Trailer | Genshin Impact.

Come ottenere Fischl gratuitamente in Genshin Impact

Per ottenere Fischl gratuitamente in Genshin Impact durante la 2.8, devi completare le sfide Phantom Realm durante l'evento Summertime Odyssey.

Questo evento contiene anche il minigioco Surfpiercer, ma la partecipazione a Surfpiercer non è necessaria per ottenere Fischl gratuitamente, poiché non ti fornisce l'oggetto chiamato Iridescent Floatsam. Le sfide Phantom Realm premiano infatti con Iridescent Floatsam, che puoi scambiare direttamente per Fischl dall'Event Shop.

Puoi anche ottenere Crown of Insight e materiali Ascension e Talent in questo Event Shop in cambio di Iridescent Floatsam, ma Fischl sarà l'articolo principale per la maggior parte dei giocatori. Dovrai accumulare in totale 2.400 Iridescent Floatsam per ottenere una Fischl gratuita dall'Event Shop.

L'Event Shop e la prima sfida Phantom Realm si sbloccano sabato 16 luglio, con un'altra sfida aggiunta ogni giorno fino a martedì 19 luglio, per un totale di quattro sfide Phantom Realm.

Avrai tempo fino a martedì 23 agosto per ricevere 2.400 Iridescent Floatsam e ieclutare Fischl nella tua squadra. Dopo questa data, la versione 2.8 cesserà e Fischl non sarà più disponibile nell'Event Shop.

Reclutare Fischl essenzialmente funziona come estrarla da un Banner, quindi se già la possiedi, riceverai invece la sua Stella Fortuna. Questo sbloccherà un livello Constellation, migliorando le sue abilità di combattimento.

Se hai già sbloccato tutte le Constellation di Fischl, riceverai invece x5 Masterless Starglitter, che possono essere scambiati con i Fate necessari per i Wish.

Per prendere parte alle sfide di Phantom Realms e ottenere un Fischl gratuito in Genshin Impact, dovrai prima raggiungere le Golden Apple Archipelago islands completando 'Summertime Odyssey I: The Golden Apple Vacation Returns!'.

Questa missione evento Summertime Odyssey è accessibile tramite il menu Eventi, ma potrai avviarla solo se sei almeno Adventure Rank 32 e hai completato il Capitolo II della missione Archon: Prologue – Autumn Leaves, Scarlet Winds'.

Si consiglia inoltre di aver completato la Story Quest di Mona "Astrolabos Chapter: Act I - Beyond This World's Stars" per rendere la storia più comprensibile, ma questo non è necessario. Scegli invece "Basic Mode” dal menu dell'evento Summertime Odyssey se non hai completato la missione della storia di Mona.

Quando avvii Summertime Odyssey dal menu Eventi, devi andare da Katheryne all'Adventurer's Guild a Mondstadt per ricevere la missione. Da qui, segui i passaggi della missione dal tuo registro delle missioni per vivere la storia e raggiungere le isole.

Da sabato 16 luglio, potrai quindi prendere parte alla prima sfida Phantom Realm dal menu Evento per acquisire Iridescent Floatsam e, infine, ottenere Fischl gratuitamente.

Buona fortuna con le sfide Phantom Realms!