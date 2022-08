Come sbloccare l'Universal Fungus Domain in Genshin Impact

Universal Fungus è un nuovo Domain arrivato in Genshin Impact con l'aggiornamento 3.0.

Nella regione sconosciuta di Sumeru, tu e Paimon camminerete attraverso foreste magiche e aree con funghi giganti. Sumeru non solo introduce i personaggi Dendro, ma nuovi Domains in cui puoi guadagnare preziose ricompense. Mentre alcuni Domains sono di facile accesso, altri vengono sbloccati solo dopo aver risolto dei puzzle.

Quindi, per aiutarti a trovare l'Universal Fungus Domain in Genshin Impact, abbiamo preparato questa guida con la posizione del Universal Fungus Domain, la soluzione del puzzle e le possibili ricompense.

D'altra parte, non tutti i Domains funzionano allo stesso modo. Mentre puoi farmarne alcuni tutte le volte che la quantità di resina che hai te lo consentirà, altri possono essere fatti solo una volta, come nel caso dell'Universal Fungus Domain. Nonostante ciò, i vantaggi offerti da questo Domain fan sì che valga la pena di affrontarlo.

I Domains sono presenti nel gioco dalla 1.0 e puoi facilmente identificarli come un tipo di sfida in cui dovrai combattere un certo numero di nemici. Contrariamente alle sfide comuni che potresti incontrare esplorando le vaste regioni del gioco, i Domains ti costeranno Resins per mettere le mani sui premi.

Universal Fungus è un nuovo Domain nella regione di Sumeru, in particolare nella foresta di Mawtiyima.

Soluzione puzzle Universal Fungus Domain in Genshin Impact

L'Universal Fungus Domain ha una sfida iniziale per chiunque cerchi le grandi ricompense che ha da offrire. Arrivando per la prima volta nella location, noterete che l'ingresso è nascosto sotto terra. Per aprirlo, dovete risolvere il puzzle dei totem Dendro.

Intorno all'ingresso ci sono quattro totem Dendro e una stazione Dendrograna. Prima ancora di iniziare ad attaccare i totem, devi prima prendere il Dendrograna e poi distruggere una roccia coperta di viti dietro l'ingresso, che nasconde un altro totem.

Ora che tutti e cinque i totem sono disponibili, devi usare l'abilità Dendro per attivarli. Esiste, tuttavia, una sequenza corretta per farlo. Se vuoi solo un suggerimento su come completarlo, dovresti quindi prestare attenzione ai simboli davanti a ciascun totem...

Tuttavia, se stai cercando una risposta rapida, la sequenza giusta è determinata da quale totem ha il simbolo acceso.

Prendendo la pietra centrale dove si troverà la porta per il Domain come riferimento posizionale centrale, puoi vedere un totem alla tua sinistra, uno dietro la roccia, altri due sul lato destro e uno poco dietro il Dendrograna. Segui semplicemente la sequenza da uno a cinque mostrata nell'immagine qui sotto e il Domain si aprirà per te!