Compulsion Games dopo We Happy Few è al lavoro su un action adventure in terza persona

Di Compulsion Games si è parlato molto poco in questo periodo: lo studio di sviluppo sotto l'ala di Xbox ha lavorato al suo prossimo gioco dopo We Happy Few.

Ed è grazie all'account di Faizan Shaikh su Twitter che veniamo a sapere qualche piccolo dettaglio in più su questo nuovo progetto. Scovando su LinkedIn il profilo di un Senior Environment Artist scopriamo che lo sviluppatore ha lavorato per un anno e tre mesi ad una nuova IP in terza persona dello studio di sviluppo, che sarà del genere action adventure.

Per quanto riguarda il gioco si sa ben poco se non che il Senior Environment Artist ha appunto lavorato su scenari e ambientazioni del prossimo progetto di Compulsion Games. Oltre a questo ha dato anche supporto per narrazione e design, ma i dettagli finiscono qui.

It's now pretty much confirmed that Compulsion Games Unannounced Game is New IP which is 3rd Person Action Adventure-Game #Xbox@JezCorden already revealed that 👇 https://t.co/GHuex7JXQc pic.twitter.com/Db1BzAN86S — Faizan Shaikh (@FaizShaikh7681) October 9, 2022

Questi dettagli combaciano con i leak di qualche tempo fa condivisi da Jez Corden il quale, per quanto riguarda di Compulsion Games, parlava di Project Midnight descritto come "un gioco d'azione in terza persona ambientato in un mondo oscuro e fantastico e con una storia ispirata al profondo sud americano". Ad ogni modo, non ci resta che attendere e vedere quando questo misterioso titolo verrà annunciato.