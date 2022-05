Creative annuncia le cuffie ibride Zen Hybrid e lancia un giveaway

Creative Technology si prepara al lancio di Creative Zen Hybrid, che racchiude una serie di funzioni adatte a soddisfare le aspettative di chi ha bisogno di un paio di cuffie in movimento. Come preludio al lancio, che avverrà l’8 giugno 2022, Creative mette in palio 100 unità attraverso un’esclusiva lotteria dedicata ai fan.

Creative è un marchio celebre nell'audio per PC e console, particolarmente votato al gaming. Il produttore è infatti inventore della Sound Blaster, la prima scheda audio per PC creata a fine anni '80. Ora Sound Blaster è un brand che firma diversi prodotti: dalle schede audio interne a quelle esterne, ai DAC e alle periferiche.

Caratteristiche chiave di Creative Zen Hybrid

Cancellazione attiva del rumore ibrida (ANC)

Ambient Mode

Driver al neodimio da 40 mm

Batteria a lunga durata, ricarica super rapida

Con microfoni feedforward e feedback su ciascun padiglione, la tecnologia Hybrid ANC cancella fino al 95% del rumore ambientale. Per le chiamate, la chiarezza vocale è migliore grazie a un microfono aggiuntivo con cancellazione del rumore.Con questa modalità è possibile rimanere in ascolto dell'ambiente dove necessario, per sicurezza in strade trafficate o per comodità quando ordini da bere in un bar.Sapientemente progettato dagli ingegneri di Creative per un suono caldo con bassi accurati e alti nitidi e puliti, Zen Hybrid è ben bilanciato per adattarsi ad un'ampia varietà di generi.La Zen Hybrid è una cuffia dalla lunghissima durata della batteria, che dura fino a 37 ore (con ANC disabilitato) e fino a 27 ore (con ANC abilitato). Fornisce inoltre cinque ore di riproduzione con soli cinque minuti di ricarica.

Ideale da portare in giro

Grazie al profilo sottile, Zen Hybrid è leggero, pieghevole con padiglioni girevoli a 90° e facilmente riponibile in una custodia per il trasporto quotidiano.

SXFI READY

La Zen Hybrid è una cuffia SXFI READY, questo significa che è possibile godere di una versione in anteprima gratuita della pluripremiata tecnologia Super X-Fi tramite l'app SXFI e ascoltare l'audio olografico sui contenuti musicali locali all'interno dello smartphone.

100 unità per i fan

Zen Hybrid avrà un. Creative sta organizzando un giveaway di 100 unità per i suoi fan, che hanno anche la possibilità di vincere degli sconti esclusivi. Tutti gli interessati possono registrarsi qui