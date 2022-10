A casa come allo Stadio, con le Soundbar di Creative

– I principali eventi sportivi, come l'imminente Coppa del Mondo di calcio, offrono sempre spettacoli avvincenti e la maggior parte dei fan li guarda in salotto di casa comodamente seduti davanti alla propria TV. Ma guardare non è sufficiente, poiché l'audio è altrettanto importante (se non più importante) per un'esperienza immersiva completa. Indipendentemente dalle dimensioni o dalla nitidezza del proprio apparecchio, l'audio integrato dei televisori non rende pienamente giustizia agli eventi sportivi. È in questo contesto che le soundbar, ovvero speaker dalle dimensioni contenute ma dall’audio potente e dettagliato, tornano utili. Creative Technology ha realizzato una line-up completa che soddisfa varie esigenze in un’ampia fascia di budget, ma con un obiettivo chiave comune: avvicinare i fan all'azione.

Creative SXFI CARRIER – La Soundbar per il Cinema , €999,99

Sistema di altoparlanti Dolby Atmos Soundbar (DASS) con suono olografico per cuffie Super X-Fi

Il modello di punta di Creative è la prima soundbar DASS al mondo sviluppata in collaborazione con Dolby Laboratories. Con un impianto sonoro sconvolgente di livello realistico e tecnologia all’avanguardia che rende il suono avvolgente e spaziale, annuncia una nuova dimensione della soundbar che trasforma il soggiorno in un posto in prima fila in uno stadio pieno per il massimo livello di immersione. Con il suono olografico per cuffie Super X-Fi, gli utenti possono godersi lo stesso palcoscenico sonoro cinematografico in cuffia, perfetto per le maratone di partite di calcio a tarda notte.

Creative Stage 360 – Per il miglior rapporto qualità/prezzo, €199,99

2.1 Soundbar con Dolby Atmos 5.1.2 Experience

Creative Stage 360 è un prodotto con un prezzo entry-level, ma con una tecnologia d’avanguardia garantita dalla qualità del suono Dolby Atmos in grado di offrire un audio posizionale preciso e una simulazione ambientale reale, immergendo lo spettatore come parte integrante dell'azione sul campo. Dispone inoltre di modalità di ascolto near-field e far-field in modo che gli utenti si godano l'immersione sia dal desktop che dal soggiorno.

Creative Stage V2 – La soundbar adatta a tutte le tasche, €104,99

2.1 Soundbar e subwoofer con Clear Dialog e Surround di Sound Blaster

La soundbar da salotto più conveniente di Creative offre una qualità del suono che sfida i prezzi grazie ai driver mid-range personalizzati e ai bassi profondi e potenti del long-throw subwoofer, in modo da immergervi totalmente nelle entusiasmanti partite. Creative Stage Air V2 – Crea un mini stadio in movimento, €59,99

Soundbar USB compatta da posizionare sotto il monitor con Bluetooth

Stage Air V2 ha le dimensioni e la forma giuste come soundbar da posizionare sotto il monitor per lo streaming di partite da un PC desktop. Inoltre, grazie al Bluetooth 5.3 e fino a 6 ore di autonomia della batteria, eccelle come miglioramento dell'audio quando viene utilizzata all'aperto per riprodurre in streaming le partite da laptop, tablet o persino telefoni cellulari.

Gaming Soundbars FTW - Sound Blaster Katana V2 (€349,99) e Sound Blaster Katana V2X (309,99)

Soundbar multicanale tri-amplificata con tecnologia Super X-Fi

Acclamata da molti come la soundbar da gioco definitiva, Sound Blaster Katana V2 è alimentata dalla pluripremiata tecnologia Xamp tri-amplificata per offrire un audio dinamico ricco e impeccabile. Oltre a essere la soluzione perfetta per dare vita ai videogiochi di calcio, è anche un validissimo strumento per rendere le partite dal vivo in soggiorno ancora più immersive, grazie anche al design elegante e in grado di adattarsi a qualsiasi ambiente. Katana V2X, con un ingombro ridotto, è l'ideale per ambienti di gioco o i soggiorni con spazi ridotti.

