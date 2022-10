Crystal Dynamics ha pubblicato un sondaggio a tema Legacy of Kain

Crystal Dynamics ha appena rilasciato un sondaggio per porre agli utenti alcune domande in merito al futuro di Legacy of Kain, la storica saga che ha dato i natali anche a Soul Reaver, uno dei videogiochi più amati della fine degli anni '90. La strategia è molto semplice: in un momento di grandi cambiamenti per lo studio, si vuole sentire l'opinione del pubblico prima di imboccare quella che si spera sia la direzione giusta.

Se volete anche voi partecipare al sondaggio e leggere le domande poste da Crystal Dynamics, potete farlo semplicemente cliccando su questo link.

Legacy of Kain fa parte delle dozzine di IP del mondo dei videogiochi che sono passate di mano in mano fino a raccogliersi sotto Embracer Group, gigantesco colosso dei videogiochi che nel corso degli ultimi anni ha completato talmente tante acquisizioni da far impallidire persino la Microsoft di Phil Spencer. Oggi ha più di 200 studi nel suo portfolio, oltre a dozzine di marchi che spaziano da Tomb Raider fino, appunto, a Legacy of Kain.

Sembra ormai cosa certa che sarà proprio Crystal Dynamics, che era già l'originale sviluppatore dei vecchi titoli della saga di Legacy of Kain, a riprendere in mano la serie. Ma come lo farà? Attraverso dei remake o delle nuove opere originali? Per saperne di più, vi consigliamo di prendere parte al loro sondaggio e fare sentire la vostra voce.