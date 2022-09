Cyberpunk 2077 non avrà il New Game Plus con il prossimo aggiornamento...per ora

È probabile che la trasmissione di Night City Wire di oggi includa dettagli sull'imminente aggiornamento 1.6 di Cyberpunk 2077, oltre che informazioni sul DLC di prossima uscita, ma lo sviluppatore CD Projekt RED ha indicato che la modalità New Game Plus non farà probabilmente parte del pacchetto.

I dettagli su ciò che lo studio di sviluppo ha in serbo per l'epico titolo sci-fi saranno oggi uno degli obiettivi principali di Night City Wire, ma è chiaro che i giocatori vogliono qualche aniticipazione. Così alla domanda se il gioco con il prossimo aggiornamento avrà il New Game Plus, CD Projekt ha risposto: "Abbiamo in programma di mostrarvi alcune cose interessanti, ma NG+ non è una di queste".

Capitolo chiuso quindi? Non proprio, anche se Miles Tost, Lead Level Designer del gioco, ha spiegato che il New Game Plus non è così facile da adattare: "Bisogna riequilibrare l'intero gioco (nemici, equipaggiamento, oggetti) e fare tonnellate di test. Stiamo ascoltando e stiamo vedendo se è fattibile. Non facciamo nessuna promessa, però. Purtroppo non si tratta solo di permettervi di iniziare un nuovo gioco con il vostro V esistente, non finisce lì".

We have plans to show you quite a few cool things but NG+ is not one of them. — Amelia "Lilayah" (@Lilayaah) September 5, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

NG+ for CP2077 is an incredibly complex feature to make.



It's rebalancing the entire game (enemies, equipment, items) and tons of testing/tweaking; there's many skill checks in gameplay and dialogues, what happens here? How'd we handle/balance attribute + perk points? — Miles Tost (@tostspender) September 6, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Ricordiamo che l'evento live dedicato a Cyberpunk 2077 si terrà oggi alle 17:00. Noi di Eurogamer seguiremo la diretta pertanto rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni che verranno condivise.

Fonte: Wccftech