Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: dopo l'uscita il team volerà a Boston per lavorare al sequel

Un sequel di Cyberpunk 2077 è ufficialmente in corso, con lo sviluppo gestito da un nuovo team con sede a Boston. Il quest director di Cyberpunk 2077 Pawel Sasko ha annunciato che si sarebbe trasferito da CD Projekt Red in Polonia al nuovo studio statunitense dopo la conclusione dei lavori sull'espansione Phantom Liberty, e sarà raggiunto da diversi membri del "core team" per il sequel.

"Dopo l'uscita di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, mi concentrerò principalmente sul nuovo progetto Cyberpunk 2077, con il nome in codice Orion", ha twittato Sasko. "Mi trasferirò a Boston insieme al core team responsabile di Cyberpunk 2077 per fondare un nuovo studio che sarà la base per il team nordamericano. Lavoreremo insieme alla troupe di Vancouver e agli sviluppatori di Varsavia, offrendovi così il prossimo capitolo!".

Dopo un lancio non propriamente roseo alla fine del 2020, Cyberpunk 2077 ha iniziato una lunga strada verso la ripresa che ha visto diversi aggiornamenti rivedere drasticamente il sandbox futuristico. L'uscita della serie anime Cyberpunk Edgerunners su Netflix ha visto una rinascita di interesse per il gioco e milioni di persone sono tornate a Night City per vivere la storia di V e Johnny Silverhand (e anche per vendicarsi di un nemico).

