Cyberpunk 2077 perde il produttore esecutivo che lascia CD Projekt RED dopo 15 anni

Il director di Cyberpunk 2077 e produttore esecutivo di CD Projekt RED, Jędrzej Mróz, lascia lo studio dopo 15 anni di lavoro. Ha pubblicato informazioni sulla sua decisione sui social media.

“Oggi è stato il mio ultimo giorno a CD Projekt RED, grazie per questi 15 anni, è stato così divertente! Mi sento come se stessi lasciando la mia famiglia, mi mancherete. E' tempo di qualcosa di nuovo", ha scritto Jędrzej Mróz in un post su LinkedIn.

Jędrzej Mróz ha ricoperto molte posizioni importanti in CD Projekt RED, incluso il lavoro su Cyberpunk 2077, dove è stato il produttore esecutivo e il principale produttore tecnico. In precedenza, ha anche coordinato la produzione di The Witcher 2 in versione PC, ma la sua storia risale a molto più indietro. Ha iniziato la sua carriera alla fine del 2007 come tester del primo Witcher.

Per adesso non sappiamo ancora quale sarà il futuro di Mróz e se continuerà a lavorare sui videogiochi presso un'altra azienda. Lui stesso non si è sbilanciato a tal proposito.

Per quanto riguarda Cyberpunk 2077 sappiamo che il gioco riceverà presto nuovi contenuti ispirati alla serie Netflix Edgerunner.

Fonte: The Gamer