La rinascita di Cyberpunk 2077 continua e diventa uno dei titoli più giocati su Steam Deck

La rinascita di Cyberpunk 2077 continua incessante, e adesso include anche un picco di giocatori che si sono precipitati a Night City su Steam Deck.

Stando ai dati condivisi da Valve, Cyberpunk 2077 è il quarto titolo più popolare in assoluto su Steam Deck per numero di ore di gioco, superato unicamente da Stardew Valley, Elden Ring e Vampire Survivors, in quest'ordine specifico.

Da un po' di tempo sta proseguendo la seconda vita di Cyberpunk 2077. Inizialmente piazzò 13 milioni di copie al lancio per PC, PlayStation e Xbox One a dicembre 2020, ma l'interesse è calato in modo repentino con l'emergere dei problemi tecnici sulle versioni old-gen.

Ora, grazie allo spin-off anime di Netflix Edgerunners, di gran lunga il titolo al momento di maggior successo sulla piattaforma, il destino dell'opera è cambiato. Ma non è tutto merito di Edgerunners: le ultime patch e l'annuncio della prima espansione hanno portato alla comunicazione da parte di CD Projekt RED che il titolo ha superato i 20 milioni di copie vendute, sfondando anche il tetto del milione di giocatori giornalieri.

Seeya September! Here's a quick look at the top games on Steam Deck for the past month, sorted by total hours played. pic.twitter.com/1YTCuzPwIs — Steam Deck (@OnDeck) September 30, 2022

In caso vi interessasse il resto della classifica dei titoli più giocati su Steam Deck, dal decimo al quinto posto troviamo Disney Dreamlight Valley, Cult of the Lamb, Marvel's Spider-Man Remastered, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, No Man's Sky, e Hades.