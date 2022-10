Cyberpunk 2077 avrà un sequel confermato da CD Projekt RED con il nome in codice 'Orion'

Nonostante si parli di nomi in codice, uno dei tanti annunciati da CD Projekt, è Orion e per adesso quello che sappiamo è che sarà un sequel di Cyberpunk 2077.

Il prossimo gioco Cyberpunk come abbiamo detto ha il nome in codice Orion, "e porterà il franchise Cyberpunk oltre, continuando a sfruttare il potenziale di questo oscuro universo futuro", secondo le parole di CD Projekt RED.

Orion sarà sviluppato da un nuovo studio con sede a Boston insieme al team di Vancouver dell'azienda, che CDPR chiama collettivamente CD Projekt Red North America. CDPR ha precedentemente affermato che sta sviluppando un'importante espansione di Cyberpunk 2077, intitolata Phantom Liberty, che uscirà nel 2023. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet.

Orion is a codename for our next Cyberpunk game, which will take the Cyberpunk franchise further and continue harnessing the potential of this dark future universe. pic.twitter.com/JoVbCf6jYZ