Cyberpunk 2077, The Witcher e non solo! CDPR annuncia una nuova IP 'Project Hadar'

Le sorprese da CD Projekt RED non sono finite di certo qui: dopo aver annunciato diversi nuovi progetti per The Witcher ed un sequel per Cyberpunk 2077 il team di sviluppo ha annunciato di essere al lavoro su una nuova IP.

Si tratta di Project Hadar, una nuova saga che amplierà il catalogo dell'azienda oltre gli universi di The Witcher e Cyberpunk. Secondo quanto riportato dall'azienda, questa volta è stato completamente sviluppato in CD Projekt RED, quindi non sarebbe una licenza adattata come nelle due occasioni precedenti. Questa nuova saga, infatti, è in incubazione dalla fine del 2021 ed è attualmente in fase di concettualizzazione ed è nelle mani di un ristretto gruppo di sviluppatori.

Sembra ancora presto per sapere quando potremo giocare a questa nuova saga, dal momento che queste sono tutte le informazioni che sono state rivelate su questo progetto. Sappiamo di più sui tre nuovi giochi di Witcher , che si dividono tra il sequel di The Witcher 3 già annunciato a marzo, Project Sirius, un multiplayer sviluppato da The Molasses Flood, e Project Canis Majoris, un gioco di uno studio indipendente commissionato a CD Projekt, composto da ex sviluppatori della trilogia originale e che punteranno su una corrente più tradizionale, scommettendo sul genere dei giochi di ruolo in un open world dall'importante carico narrativo.

Come abbiamo detto, il sequel di Cyberpunk 2077 si chiama "Project Orion" e per ora è tutto ciò che sappiamo.