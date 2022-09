Cyberpunk 2077 su Xbox Series S in un video confronto che mostra i 60 FPS aggiunti con la patch 1.6

Pochissimi giorni fa CD Projekt RED ha tenuto la sua diretta streaming dove ha annunciato non solo l'espansione per Cyberpunk 2077 - Phantom Libery, ma anche una patch, disponibile ora, che aggiorna il gioco alla versione 1.6.

L'aggiornamento oltre ad aggiungere il transmog per il nostro personaggio e correggere bug e problemi prestazionali, implementa anche una modalità prestazioni per Xbox Series S. Questa modalità porta il gameplay a 60 FPS e ora, tramite un video confronto, possiamo vedere come opera la patch.

Il nuovo video confronto, pubblicato dal canale YouTube MotoGamesTV, mette a confronto la modalità qualità del gioco, l'unica disponibile su Xbox Series S prima della patch 1.6, e la modalità prestazioni. Questa modalità punta a 60 FPS a 900p con ridimensionamento dinamico della risoluzione con un intervallo di risoluzione di 800p e 1080p e riesce principalmente a mantenere il frame rate fisso. Eccovi il video di seguito.

Ricordiamo che la patch 1.6 è l'ultima a supportare anche le versioni last gen del gioco, PlayStation 4 e Xbox One e che anche l'espansione in arrivo il prossimo anno sarà solo next-gen.

Fonte: Wccftech