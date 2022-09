Cyberpunk Edgerunners di Netflix avrà i primi tre episodi gratis su Twitch, ecco quando

Attraverso il sito ufficiale di Cyberpunk, CD Projekt RED fa sapere che i primi tre episodi della serie TV andranno in onda sul canale ufficiale dello studio su Twitch: quando? Il 12 settembre alle 19:00 ora italiana.

"La prima di Cyberpunk: Edgerunners si avvicina più veloce di una Rayfield Caliburn lanciata su un rettilineo, ed è il momento di prepararsi. Creato in collaborazione con CD PROJEKT RED, il leggendario Studio Trigger e Netflix, la serie di anime basata sul mondo di Cyberpunk 2077 vi porterà in un viaggio pericoloso e denso d’azione nelle profondità più oscure di Night City" si legge nella pagina ufficiale.

"Ma prima presentare la serie al mondo su Netflix, abbiamo un piano sensazionale per mostrare in anteprima una parte della serie tramite stream, e abbiamo deciso di invitarvi al co-streaming con i vostri amici. Questo è un evento unico in co-streaming. Vi aspettiamo per seguire lo show in diretta, ma una volta terminata la trasmissione, gli episodi di Cyberpunk: Edgerunners non potranno essere caricati separatamente o salvati privatamente come VOD".

A questo link potete dare uno sguardo a tutti gli asset disponibili per il co-streaming. Vi ricordiamo che Cyberpunk Edgerunners sarà disponibile dal 13 settembre su Netflix.