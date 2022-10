Cyberpunk Edgerunners avrà una seconda stagione? Risponde CD Projekt RED

La recente rinascita di Cyberpunk 2077 può essere attribuita in gran parte al lancio di Cyberpunk: Edgerunners, l'acclamata serie TV animata Netflix che ha innescato un enorme ritorno di fiamma per il gioco di ruolo di CD Projekt RED.

Edgerunners, ovviamente, ha visto un successo impressionante su tutti i fronti da quando è uscito, ma CDPR sta cercando di raddoppiare quel successo con una seconda stagione? A quanto pare, sfortunatamente per i fan, non sembra essere nei piani. Parlando in una recente intervista con Famitsu, il country manager di CD Projekt RED Japan, Satoru Honma, ha affermato che mentre personalmente vorrebbe lavorare su una seconda stagione dell'anime, Cyberpunk: Edgerunners è stato progettato come una storia a sé stante, il che significa che per ora, non ci sono piani in atto per una eventuale seconda stagione.

"Personalmente mi piacerebbe continuare a lavorare con gli studi giapponesi per produrre più anime in futuro, in parte perché abbiamo ricevuto ottimi feedback", ha detto. "Tuttavia, tanto per essere chiari, Cyberpunk: Edgerunners è stato pianificato come un lavoro autonomo, quindi non stiamo lavorando su una seconda stagione".

"Anche se potessimo realizzare più anime in futuro, non so se sarebbe la seconda stagione o qualcosa di completamente diverso", ha concluso.

Fonte: VGC