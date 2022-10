Dark Souls 2 PC, i server tornano online, ma ci sono brutte notizie per il primo capitolo

Nove mesi dopo essere stato messo offline, FromSoftware ha ripristinato le funzionalità online e PvP per Dark Souls 2: Scholar of the First Sin su PC, ma ha anche deciso che non resusciterà Dark Souls: Prepare to Die. Come gioco online, quindi la versione del primo capitolo è morta.

Nell'annuncio tuttavia si legge che solo la versione DirectX 11 di Dark Souls 2 è stata ripristinata oggi, con la versione DirectX 9 ancora bloccata dal multiplayer online per il momento. Anche Dark Souls Remastered è ancora offline con il lavoro in corso su quel gioco.

I server di Dark Souls 3 sono stati riportati online ad agosto, sono rimasti offline per un po' a settembre e poi sono tornati di nuovo una settimana dopo.

We have determined that we will not be able to support online services for the PC version of Dark Souls: Prepare to Die Edition that was released in 2012, due to an aging system.

We apologize for the long wait and ask for your understanding in this matter.