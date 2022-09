Dead Space Remake tra missioni secondarie e riferimenti a Dead Space 2 e 3 in nuovi dettagli

Dead Space Remake ha ottenuto tantissime informazioni nella giornata di ieri: tramite un blog sul post di EA e un video, lo studio di sviluppo ci ha consentito di entrare dietro le quinte del gioco, osservando come si sviluppa il remake di questa serie iconica.

Nonostante il team sia stato chiaro riguardo il mantenimento delle meccaniche e della storia originale, Dead Space Remake riceverà una serie di ammodernamenti e non solo graficamente parlando. Al remake del gioco quindi verranno aggiunte nuove missioni secondarie narrative legate ad alcuni personaggi.

Tuttavia certi rimandi dei giochi passati saranno presenti in questo remake: "Ad esempio, Isaac ha una voce qui, proprio come in Dead Space 2 e Dead Space 3", spiega il direttore creativo Roman Campos-Oriola. "E alcuni personaggi che erano un po' più secondari, che apparivano solo nei registri audio, come il Dr. Cross, saranno visibili sullo schermo".

Come riportato in un'altra nostra news dedicata, il team di sviluppo ha dichiarato che i personaggi, le ambientazioni e i nemici sono stati ricostruiti da zero e che l'esperienza sarà continua senza interruzioni.

Dead Space Remake sarà disponibile dal 27 gennaio 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Fonte: Xbox Achievements