Death Stranding 2 esclusiva Google Stadia? Spunta un grosso rumor

Con l'addio definitivo a Stadia, abbiamo iniziato a scoprire alcuni dei segreti della piattaforma di streaming di Google. Ad esempio la società non ha notificato la chiusura agli sviluppatori, i quali sono venuti a saperlo pochi minuti prima dell'annuncio.

Ora, grazie alle informazioni di 9to5Google, siamo stati in grado di apprendere che Google avrebbe rifiutato l'opportunità di avere un titolo esclusivo di Hideo Kojima per Stadia. La fonte consultata dai media rivela che Stadia stava per ricevere quello che sarebbe stato il prossimo gioco di Kojima Productions dopo Death Stranding, un potenziale sequel del titolo.

Tuttavia, questa volta più che l'aspetto multiplayer si sarebbe scelta un'esperienza single player. Questo è stato il motivo per cui la proposta non è continuata, poiché Google pensava che il mercato dei single player fosse finito. Il progetto è arrivato ad alcune fasi iniziali, ma quanto è stato mostrato all'azienda a metà 2020, il gioco non ha soddisfatto i responsabili.

Non è la prima volta che abbiamo notizie sui contatti tra Kojima e Google. L'anno scorso era stata rivelata una storia simile in cui il creativo giapponese aveva proposto un titolo horror a episodi che sfruttava la tecnologia del cloud gaming. Anche in quel caso per Google è stato un no.

Fonte: 9to5 Google