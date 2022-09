Deathloop sta per arrivare su Xbox Game Pass e Arkane annuncia l'update 'Golden Loop'

Come sappiamo, dopo un periodo di esclusività PS5, Deathloop sta per arrivare anche su Xbox grazie a Xbox Game Pass. Il 20 settembre i giocatori Xbox saranno in grado di provare il gioco, ma ci sono ulteriori novità.

Oltre ad arrivare finalmente su Xbox un anno dopo il suo lancio su PlayStation, Deathloop riceverà un aggiornamento Golden Loop su tutte le piattaforme. Questo aggiornamento includerà una nuova arma, nuovi nemici, nuovi aggiornamenti, matchmaking multipiattaforma e, soprattutto, un finale esteso.

La notizia è arrivata con un nuovo roboante trailer del gioco, che mostra l'arsenale di armi e abilità mistiche di Colt, oltre a diversi metodi che Juliana ha a sua disposizione per intralciare il suo cammino. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Su Xbox Game Pass arriverà anche un altro franchise molto richiesto dai fan: stiamo parlando di Ni No Kuni, con il primo capitolo disponibile già adesso ed il secondo in arrivo il prossimo anno.

Fonte: PSU