Decima Engine di Horizon Forbidden West e Death Stranding è usato da altri studi PlayStation

Il Decima Engine, il motore grafico utilizzato nel franchise Horizon da Guerrilla Games e in Death Stranding da Kojima Productions, è stato utilizzato da più studi all'interno di Sony. Secondo Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios, esiste una cultura di cooperazione tra gli sviluppatori del conglomerato.

Hulst ha affermato di aver condiviso non solo tecnologie come Decima, ma anche di discutere idee e persino supportare gli sviluppatori in tempi difficili, come nel processo di superamento della pandemia.

In una recente intervista ha dichiarato: "C'è anche la condivisione della tecnologia, ad esempio ci sono diversi studi che utilizzano Decima Engine di Guerrilla Games. Attribuiamo anche importanza al miglioramento della nostra tecnologia e condividiamo questa idea tra gli studi".

Anche senza tener conto dei rumor che coinvolgono un possibile proseguimento di Death Stranding e addirittura una versione rimasterizzata di Horizon Zero Dawn, questo strumento sembra essere ben utilizzato dai PlayStation Studios.

