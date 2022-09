Deltarune che fine hanno fatto gli altri capitoli del 'sequel' di Undertale? Toby Fox risponde

La scena indie è così grande che è molto facile perdere le tracce di tutti i titoli che escono quotidianamente. Tuttavia, ci sono titoli che guadagnano il loro posto nel tempo per la loro fattura o per le proposte interessanti che offrono, come Undertale e Deltarune. Entrambi i titoli sono a pochi giorni dalla celebrazione dei loro anniversari e il loro creatore è pronto a rivelare qualcosa di speciale.

Il compositore e sviluppatore di videogiochi Toby Fox ha approfittato attraverso Twitter per comunicare fantastiche notizie ai giocatori che seguono il suo lavoro da Undertale. Questo mese, settembre 2022, il franchise compirà 7 anni, mentre Deltarune Chapter 2 celebrerà il suo primo anno dopo la sua uscita free-to-play nel 2021.

Naturalmente, l'occasione è perfetta per Toby Fox per condividere qualcosa relativo ai titoli per compiacere i suoi fan che lo hanno sostenuto. La prossima settimana infatti il creatore ha in serbo "qualcosa di speciale" per i fan.

We won't be able to put out any new chapters of DELTARUNE this year... But as usual, we have a little something specil planned for the anniversary of UT/DR Ch2... See you next week! — tobyfox (@tobyfox) September 6, 2022 Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie ">

Come possiamo leggere dal tweet, i prossimi capitoli di Deltarune non usciranno quest'anno, ma Toby Fox non lascera comunque a bocca asciutta i suoi fan, dato che la prossima settimana si terrà appunto questo evento per celebrare l'anniversario. Cosa sarà? Non resta che attendere.

Toby Fox non sta lavorando solamente ad Undertale, ma lo sviluppatore e compositore ha collaborato per alcune canzoni in Pokémon Violetto e Scarlatto.

Fonte: GameRant