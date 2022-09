Demeo è un action RPG ispirato ai giochi da tavolo alla Dungeons & Dragons in arrivo su PlayStation VR2 e PS5

Durante lo State of Play di questa notte, lo sviluppatore Resolution Games ha annunciato Demeo per i dispositivi VR. Il titolo dovrebbe arrivare in prossimità del lancio di PSVR 2 e porterà un'esperienza cooperativa ispirata ai giochi da tavolo, con meccaniche survival e RPG.

Il gioco utilizza un sistema di carte e dadi come principali funzioni di progressione e vede i partecipanti inseriti in diverse classi di giochi di ruolo da tavolo. Su un grande tabellone, i partecipanti devono raccogliere forzieri con ricompense, migliorare gli oggetti nei loro inventari e guadagnare XP sconfiggendo i classici nemici del genere.

Secondo la descrizione di Demeo su PlayStation Blog, il gioco arriverà su console con diverse novità e funzionalità di immersione. Con i controller VR, i giocatori possono provare la sensazione tattile delle loro azioni, sentendo il peso di ogni pezzo di gioco con un alto livello di profondità.

L'RPG avrà miglioramenti visivi e fornirà prestazioni massime fino a 120 FPS attraverso il visore. E nel caso in cui i giocatori non abbiano una PSVR 2 o vogliano godersi il gioco in un altro modo, sarà completamente adattato all'hardware PS5 tramite DualSense.

Fonte: PushSquare e PlayStation Blog