Destiny 2 Caduta di un Re, guida al raid e strategie migliori

Destiny : King's Fall – Sacerdote di Guerra Come sconfiggere il Sacerdote di Guerra, usando le Tombstones per proteggere la tua squadra dall'Oculus.

L'inizio dell'Incursione

Organizzare la tua squadra per King's Fall

La coordinazione è fondamentale per qualsiasi raid, quindi assicurati che la tua squadra sia in grado di comunicare in modo efficace. Ci saranno fasi di meccaniche intenstive e altre che metteranno alla prova la tua capacità di infliggere danni al secondo (DPS). Assicurati di portare armi adatte per entrambi gli scopi, e soprattutto di scegliere qualcuno per fare “pulizia” durante i boss.

Gli scudi che troverai saranno solari, quindi potrebbe essere facilmente vantaggioso portare armi che li spezzeranno. I fucili a fusione lineare sono una buona scelta per i danni dei boss e avere almeno un Divinità aumenterà notevolmente il DPS.

Quando la tua squadra è pronta e adeguatamente equipaggiata, apri il Navigatore. Seleziona l'area Leggende e avvia King's Fall.

Come iniziare l'incursione

Il primo incontro è sostanzialmente invariato rispetto alla versione Destiny 1 di King's Fall. Il tuo obiettivo è raccogliere globi di luce e consegnarli in gruppi di due alle statue nel corridoio centrale. Ogni volta che viene raccolta una sfera, delle barriere bloccheranno alcune porte. Queste devono essere distrutte per essere riaperti. Una volta che tutte e sei le statue avranno le loro sfere, si aprirà un portale e la tua squadra potrà entrare nel piano ascendente e quindi alla vera e propria incursione.

Per prima cosa, dividi il fireteam in squadre da due, una sul lato sinistro della stanza, l'altra sulla destra. Ogni squadra avrà i seguenti ruoli:

Raccolta di sfere

Scorta

Pulizia

Non appena i Raccoglitori di sfere afferreranno le prime sfere, una barriera bloccherà il corridoio centrale e appariranno degli add. Non puoi portare una sfera e sparare al tempo stesso, quindi spetterà alla Scorta e ai Pulizia aprire la barriera e affrontare eventuali nemici.

I Raccoglitori avranno ciascuno un timer mentre trasportano la sfera. Una volta raggiunto lo zero, il globo scomparirà e dovrà essere raccolto di nuovo. Ciascuno di loro deve depositare le proprie sfere nella statua illuminata nel corridoio centrale entro cinque secondi l'uno dall'altro.

Una volta effettuati i depositi, i Raccoglitori devono prendere un altro set di sfere ciascuno dai rispettivi lati, mentre le Scorte li proteggono e la Pulizia tiene le porte aperte e i nemici sotto controllo. Ogni volta che le sfere vengono depositate con successo, il prossimo set di sfere si genererà più lontano lungo i corridoi sul lato sinistro e destro.

Dopo che sono state depositate sei serie di sfere, un portale in fondo al corridoio centrale si aprirà e dei nemici appariranno attorno ad esso. Fatti strada nel portale ed entra nel Tronomodo di Oryx. Il capitolo introduttivo è completo.

Navigazione tra pendoli e navi tombali

Questo è il primo di due jumping puzzle, con solo un piccolo scontro a fuoco alla fine. Immediatamente dopo essere uscito dal portale, c'è una stanza con grossi pendoli oscillanti su cui saltare.

Probabilmente ce la farai già dalla prima volta, ma se fallisci respawnerai rapidamente. L'area successiva è però molto più complicata, costituita da un'enorme caverna con navi tombali dell'alveare che pattugliano una rotta prestabilita, portandoti su una rampa di lancio lontana.

Dopo essere saltato sulla prima nave dalla piattaforma di partenza, l'idea è di saltare su una serie di navi in arrivo nel momento in cui la tua attuale nave svanisce. È essenziale avere l'agilità della tua sottoclasse impostata al massimo, con l'altezza massima, e sapere come funziona la tua capacità di salto relativa alla sottoclasse, ad esempio il salto triplo del cacciatore. Il primo gruppo di navi appare come segue:

Dietro e a destra

A destra e davanti

Sotto e a sinistra

Questo ti porterà a metà strada verso la tua destinazione e fornirà anche un checkpoint.

Dopo essere saltati giù sulla prossima nave, il secondo gruppo di navi appare come segue:

Leggermente sotto e a sinistra

Direttamente sotto la prossima nave

Dritto davanti da destra, richiede un salto preventivo il più in alto possibile

Avanti e leggermente in alto

Sopra e a sinistra

Sotto e a sinistra

Questa nave finale ti porta alla stazione di attracco.

Il prossimo enigma richiede che il team ripulisca l'area di attracco dagli add prima di scegliere due membri del gruppo per tenere premute le piastre di pressione situate a sinistra e a destra della piattaforma: queste aprono il portale più avanti.

I giocatori rimanenti guideranno la nave verso la sua destinazione, uccidendo gli add prima di occupare altre piastre a pressione permettendo ai due membri del gruppo che sono rimasti indietro ricongiungersi al gruppo.

La parte successiva della nostra guida King's Fall spiega come completare la Basilica del raid.