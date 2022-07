Destiny 2, guida completa al Solstizio 2022 e alla Corazza Incandescente

Il Solstizio di Destiny 2 è un evento estivo annuale che ha ricevuto un importante aggiornamento nel 2022.

Precedentemente noto come Solstizio degli Eroi, fornisce ancora una volta un'armatura unica con tre livelli di potenziamenti da sbloccare, con diverse sfide necessarie per evolverla.

Anche l'attività principale, nella ZME, è stata rinnovata, in linea con il modo in cui sblocchi e aggiorni i tuoi pezzi di armatura.

Inoltre, c'è il solito rifacimento della Torre, nuovi oggetti dell'Everversum, diverse nuove risorse da guadagnare e un'altra nuova arma da sbloccare, il cannone portatile Qualcosa di nuovo.

Come funziona l'armatura Solstizio nel 2022?

Il Solstizio ha subito una revisione completa rispetto agli anni precedenti e, sebbene ci siano nuove risorse da guadagnare e gestire, in sostanza il nucleo è sempre lo stesso.

Il risultato finale è lo stesso, tuttavia ti offre un'armatura con potenti statistiche e la possibilità di aggiungere bagliori per personalizzarla se ti impegnerai a sufficienza.

Inoltre, ora c'è un altro modo per concentrarti sulle statistiche che preferisci ed è più facile acquisire nuovi pezzi di armatura se non sono di tuo gradimento.

Per prima cosa, gioca alla missione di apertura "Celebrando il Solstizio" (vedi la sezione successiva per i passaggi specifici) per raccogliere il tuo primo set Armatura Incandescente e imparare a collezionare Foglie d'Argento, Cenere d'Argento e Infiammabili.

Potrai quindi potenziare l'armatura in questo modo:

Completa le Sfide Evento del Solstizio (visibili nelle Imprese) per guadagnare Infiammabili. L'applicazione di un Infiammabile ai pezzi dell'Armatura Incandescente ti consente di "infondere" quel pezzo fino al livello "Braci ardenti", quindi puoi potenziarne le statistiche con 20 Cenere d'Argento. L'applicazione di due Infiammabili passerà al livello "Braci splendenti", consentendoti di potenziare ulteriormente le sue statistiche per 40 Cenere d'Argento. L'applicazione di altri tre Infiammabili passerà al livello 'Completamente Riacceso', aggiungendo un altro bagliore e permettendoti di selezionare quale statistica vuoi potenziare di +20 per 60 Cenere d'Argento.

Ciò significa che per ogni pezzo di armatura devi spendere un totale di sei Infiammabili e 120 Cenere d'Argento per un potenziamento completo.

Anche se non puoi modificare i roll di questi pezzi, puoi acquistare nuovi pezzi di armatura da Eva Levante per 100 Cenere d'Argento ciascuno se desideri un nuovo roll. Anche se dovrai spendere di nuovo la Cenere d'Argento per potenziare completamente, gli Infiammabili sbloccati rimarranno su quel tipo di armatura specifico per sempre. Quindi se hai completamente riacceso un Elmo, ad esempio, tutti gli elmi saranno sempre Completamente Riaccesi.

La missione del Solstizio

Per sbloccare la possibilità di usare Infiammabili su un'Armatura Incandescente, devi completare la missione Celebrare il Solstizio e sbloccare le sfide dell'evento.

Per prima cosa, visita Eva Levante nella Torre per iniziare la missione e ricevere la tua Armatura Incandescente. Gli otto passaggi della missione sono i seguenti, copiati testualmente dal registro delle missioni nel gioco:

Equipaggia un set completo di Armatura Incandescente. Visita Eva Levante nella Torre. Completa l'attività Festival dei Falò per trasformare le tue Foglie d'Argento in Cenere d'Argento e acquisire 20 Cenere d'Argento. Visita Eva Levante nella Torre. Apri la pagina dell'Evento nelle Imprese e completa la tua prima sfida evento. Aggiungi gli Infiammabili guadagnati completando la sfida dell'evento a qualsiasi pezzo di Armatura Incandescente. In questo modo potrai usare Cenere d'Argento per migliorare l'Armatura. L'aggiunta di Infiammabili alla tua Armatura Incandescente ti ha dato la possibilità di impregnarla di Braci Luminose per migliorarne le statistiche. Per farlo è necessaria la Cenere d'Argento che hai acquisito dal Festival dei Falò, e ciò può essere fatto solo per il pezzo di armatura a cui hai già applicato gli Infiammabili. Visita Eva Levante nella Torre.

La tua ricompensa per questo non è solo la possibilità di applicare liberamente Infiammabili e, a sua volta, Braci ardenti / spendere Cenere d'Argento, ma anche 4 Foglie d'Argento e la missione "Un guardiano in armatura splendente".

Destiny 2 Solstizio degli Eroi 2022 data di fine

Il Solstizio degli Eroi di Destiny 2 è iniziato martedì 19 luglio e ha termine martedì 9 agosto, ai soliti orari di reset settimanali.

