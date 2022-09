PS5: Deviation Games ha in sviluppo una esclusiva AAA ma il suo co-fondatore Jason Blundell lascia lo studio

All'inizio di quest'anno Deviation Games aveva annunciato di essere al lavoro su un gioco per PlayStation 5 "rivoluzionario", ma da allora non sono più arrivati dettagli. Ora ci sono buone e cattive notizie per lo studio di sviluppo.

Partiamo dalla cattiva: il fondatore Jason Blundell ha annunciato di aver lasciato lo studio. Jason Blundell e Dave Anthony hanno lasciato Treyarch (studio che lavora su Call of Duty) e hanno deciso di formare Deviation Games nel 2020. Poco dopo, hanno collaborato con Sony per lavorare su una potente esclusiva. Inspiegabilmente, e sono passati solo pochi mesi da quando abbiamo appreso gli ultimi dettagli, Jason Blundell lascia Deviation Games, con Anthony ora al timone dello studio.

A confermarlo è l'account ufficiale di Deviation Games su Twitter. Non solo, ma è stato pubblicato un comunicato in cui non viene indicato il motivo della partenza di Blundell. Lo studio di sviluppo è rafforzato con Louis Castle, uno dei co-fondatori dei leggendari Westwood Studios, in qualità di vicepresidente senior dello sviluppo di Deviation.

La bella notizia è che o sviluppo di questo gioco AAA sta comunque continuando. Dalla dichiarazione si legge: "Questa raccolta di talenti rende Deviation equipaggiata in modo unico per continuare a guidare l'industria dei giochi in continua evoluzione nel futuro, anche con il continuo sviluppo della nostra rivoluzionaria IP AAA originale precedentemente annunciata".

