Devolver Tumble Time, l'assurdo puzzle mobile di Devolver ha una finestra di lancio e un nuovo trailer

Vi ricordate Devolver Tumble Time? Inizialmente si pensava fosse una sorta di scherzo da parte di Devolver Digital, salvo poi scoprire che il gioco è realtà. Ebbene, ora ha una finesta di lancio e un nuovo trailer mostrato durante l'evento Swipe mobile showcase di GameSpot.

Ad aggiungere maggiore assurdità e ironia è il trailer, il quale afferma che Devolver Tumble Time è stato costruito per essere "con scopo di lucro". Il gioco si svolge all'interno dell'universo di Devolver tra cui Fork Parker, l'immaginario chief financial officer di Devolver.

Nel gioco avrete a disposizione delle missioni da portare a termine con diversi personaggi che dovranno essere utilizzati per ogni partita. Insomma, come dice Devolver su questo gioco, Tumble Time è fatto per "sperperare il vostro tempo prezioso". Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Devolver Tumble Time non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma una finestra di lancio programmata per l'inizio del prossimo anno. Ricordiamo che il titolo sarà free-to-play.

Fonte: GameSpot