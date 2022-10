Nvidia GeForce RTX 4090: un nuovo livello nelle performance delle schede grafiche

L’embargo fissato per la Nvidia GeForce RTX 4090 è appena scaduto e possiamo finalmente rivelarvi quanto fenomenale sia questa scheda grafica dal punto di vista delle performance, e non potrebbe che essere così visto il suo prezzo di $1600/£1650/€1979. La recensione completa sulle pagine di Eurogamer arriverà prima possibile, ma il Digital Foundry ha avuto una tale mole di lavoro per questo progetto che siamo appena riusciti a terminare la videorecensione in tempo per la scadenza dell’embargo. In questo articolo preliminare volevamo però condividere coi lettori di Eurogamer i nostri pensieri a caldo riguardo a questo interessante ma certamente costoso prodotto.

Prima di tutto, riteniamo sia importante sottolineare che il livello di potenza di questa GPU vede un balzo prestazionale tale che i componenti di contorno di un PC gaming potrebbero avere difficoltà a sfruttare pienamente questa nuova scheda grafica. Le misurazioni prestazionali a 1080p e 1440p di questa GPU sono praticamente insignificanti, anche con test eseguiti sul nostro potente Core i9 12900K overcloccato a 5,2GHz su tutti i core performance: c’è decisamente una situazione di CPU limit. Questo scenario si trasla anche su alcuni benchmark a 4K senza ray tracing. Ed anche attivando quest’ultimo, optare per il DLSS in modalità performance (con una immagine base interna a 1080p) può far sì che il vostro processore limiti le prestazioni della RTX 3090.

Nvidia GeForce RTX 4090 – la videorecensione del Digital Foundry.

Nel corso delle ultime settimane, è stato veramente interessante anche solamente ‘vivere’ questa scheda grafica per il gaming PC. Abbiamo utilizzato come schermo un LG OLED CX 4K a 120Hz, un’ottima accoppiata per la RTX 4090. Non ci siamo dovuti preoccupare né delle impostazioni, né delle performance. Azzarderemmo l’affermazione che per il gaming senza ray tracing il problema della grafica è finalmente risolto. E per quanto riguarda il ray tracing? Non c’è da preoccuparsi nemmeno qui, grazie al DLSS. Comunque, se non avessimo avuto uno schermo 4K 120Hz, viene il dubbio se possa davvero servire la 4090, ma questa è solamente la nostra opinione derivante dai test eseguiti con questa scheda grafica. In ogni caso la videorecensione qui sotto vi fornisce tutti i numeri di cui avete bisogno per farvi la vostra idea.

Visto che i dati prestazionali sono pronti e che la nostra analisi in cattura video è già nel sistema di Eurogamer, ecco come si presentano i benchmark. La RTX 4090 fornisce il più grande balzo prestazionale rispetto alla generazione precedente col gaming in 4K in ray tracing, quindi ecco un po’ di benchmark in RT a tutte le principali risoluzioni.

Dying Light 2 Ultra RT, TAA, DX12

Cyberpunk 2077, Ultra RT, DX12, TAA

Control, High, High RT, DX12, TAA

In Dying Light 2 e Cyberpunk 2077 a dettagli ultra e RT c’è un balzo prestazionale enorme, decisamente più alto rispetto a quelli soliti da generazione a generazione di GPU. Nel gioco di Techland abbiamo un +74% di prestazioni con la RTX 4090 rispetto alla top di gamma della scorsa generazione, la RTX 3090 Ti. Questo incremento arriva al +94% rispetto alla RTX 3090. I risultati che si pongono dinanzi dimostrano anche le enormi difficoltà che ha AMD nelle performance ray tracing: c’è una montagna da scalare qui.

E con Cyberpunk 2077? Un boost del +86% rispetto alla RTX 3090 Ti, e la nuova GPU doppia le prestazioni della RTX 3090. Ma Control vede un incremento prestazionale più contenuto nel famigerato Corridor of Doom del gioco (il nostro stress test preferito), più in linea coi giochi senza RT.

La recensione di Eurogamer è in arrivo e conta ben nove pagine! Lì troverete dati più dettagliati, analisi più minuziose e tanti test con un gran numero di giochi, oltre a una più profonda analisi della rivoluzionaria nuova tecnologia di Nvidia, il DLSS 3.