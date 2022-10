Disco Elysium, il lead game designer intenta una causa contro ZA/UM

Il creatore e autore principale del gioco di ruolo narrativo Disco Elysium ha intentato una causa contro l'ex datore di lavoro e sviluppatore di Disco Elysium Studio ZA/UM. La causa arriva sulla scia della rimozione di diversi sviluppatori chiave presso Studio ZA/UM all'inizio di ottobre.

Il gioco ha ricevuto elogi da giocatori e critici per la sua forte narrazione ed esplorazione di temi filosofici e politici. Rapporti recenti hanno evidenziato crescenti tensioni tra gli sviluppatori di Disco Elysium e il management di Studio ZA/UM, lasciando il futuro di un potenziale Disco Elysium 2 nel limbo.

Ora, Robert Kurvitz, lead designer di Disco Elysium e membro fondatore dello Studio ZA/UM, ha intentato una causa contro il suo ex datore di lavoro in un tribunale estone. Sebbene i dettagli della causa non siano stati resi noti nel deposito, sembra probabile che la causa possa comportare problemi derivanti dall'insoddisfazione nei confronti della nuova gestione dello Studio ZA/UM negli ultimi mesi. Kurvitz è uno dei tanti sviluppatori chiave che hanno lasciato o sono stati licenziati da Studio ZA/UM dall'uscita di Disco Elysium, con altre partenze tra cui sceneggiatore, art director ed editore del gioco, anche se i recenti annunci di lavoro di Studio ZA/UM indicano che lo studio sta ancora lavorando a nuovi titoli.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

L'udienza è prevista per il 28 novembre, pertanto non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti sulla vicenda.

Fonte: Eurogamer