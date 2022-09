Disney Dreamlight Valley in soli dieci giorni ha registrato un milione di giocatori

Disney Dreamlight Valley è uscito da pochi giorni ormai, ma il titolo è già un successo. Sì perché il titolo che ci catapulta nell'immenso mondo Disney ha registrato oltre 1 milione di giocatori da quando è stato lanciato dieci giorni fa nell'accesso anticipato.

La notizia è stata condivisa direttamente tramite l'account Twitter del gioco, con la scritta "Siamo felicissimi di vederti scoprire cosa significa #LiveMagically. Grazie per il tuo entusiasmo, feedback e condivisione del gioco con i tuoi amici. Questo è solo l'inizio!".

Come accennato nel tweet di Disney Dreamlight Valley, questo è solo l'inizio del gioco. Una tabella di marcia di Gameloft all'inizio di questa settimana ha rivelato che ci saranno ancora più contenuti che arriveranno prossimamente all'interno del gioco, comprese le apparizioni di due film iconici e amati dai fan: Il Re Leone e Toy Story.

Today we are proud to share that we’ve welcomed over 1 Million Villagers to #DisneyDreamlightValley!



We're overjoyed to see you discover what it means to #LiveMagically. Thank you for your excitement, feedback and sharing the game with your friends. This is just the beginning!✨ pic.twitter.com/BC1bhyZBQm