Disney+ Day è arrivato e c'è un'offerta speciale da non perdere!

Volete dare uno sguardo a She-Hulk? Oppure non vedete l'ora di fare una scorpacciata di film Pixar? Quale sia la vostra scelta, ci sono buonissime notizie.

A partire da oggi fino a lunedì 19 settembre, gli abbonati nuovi e di ritorno possono ottenere il loro primo mese di Disney+ a soli 1,99 euro, con uno sconto del 75% sulla sua normale tariffa mensile di 8,99 euro. La promozione fa parte della seconda celebrazione annuale del Disney+ Day del gigante dello streaming, un evento virtuale con nuove anteprime e vantaggi per gli abbonati, che coincide con il D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event ad Anaheim, in California, questa settimana.

Si tratta di un'offerta irripetibile che non potete di sicuro lasciarvi scappare, soprattutto per chi ha sempre voluto sottoscrivere un abbonamento e non l'ha mai fatto.

Se siete interessati a questa offerta, tutto quello che dovete fare è cliccare qui e registrarvi per un abbonamento.