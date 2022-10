Don't Nod, i creatori di Life is Strange e Vampyr hanno in cantiere altri otto giochi

La società Don't Nod ha pubblicato un report con gli ultimi risultati finanziari ottenuti, ma c'è un dettaglio che colpisce particolarmente, perché indica alcuni dei progetti che lo studio francese ha per il futuro, come il fatto che sta preparando ben otto giochi.

Tra tutti ce ne sono cinque in particolare che saranno opere che verranno pubblicate dal team stesso. Un altro sarà una coproduzione con Focus Entertainment, mentre gli altri due saranno realizzati insieme agli studi esterni Tolima e Tiny Bull.

In linea di principio, l'intenzione di Don't Nod è di lanciarli tutti tra il 2023 e il 2025, anche se al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli su nessuno di essi, quindi è presto per sapere se qualcuno di loro sarà un nuovo capitolo di Life is Strange o altri prodotti completamente diversi.

DON'T NOD H1 2022 Earnings



Revenue €14.9m +16% YoY

Net Income €1.67m +471% YoY



Staff costs up 31% YoY with headcount now over 300.



8 games scheduled for release between 2023-2025.



5 self-published, 1 co-produced with Focus Ent. & 2 published games made by external studios. pic.twitter.com/X6WdkQbdyl — MauroNL (@MauroNL3) October 12, 2022

Nel frattempo, Don't Nod ha dichiarato che i suoi piani includono anche lo sviluppo della coproduzione in segmenti con un forte potenziale di vendita o l'aumento dell'accessibilità nei progetti che ha in mano.

Fonte: WhatIfGaming