Don't Nod pubblicherà il prossimo gioco dello studio torinese Tiny Bull Studios

Don't Nod pubblicherà il prossimo gioco Tiny Bull Studios sviluppato sotto forma di una coproduzione in cui Don't Nod deterrà i diritti di maggioranza della proprietà intellettuale. Con sede a Torino, in Italia, Tiny Bull Studios, con un team esperto di circa 15 persone, sta attualmente sviluppando una creazione originale in linea con la visione ed i valori creativi di Don't Nod. Il team è ricordato soprattutto per Blind, un particolare gioco per PSVR che ci mette nei panni di una ragazza non vedente.

Don't Nod condividerà con Tiny Bull Studios il suo know-how e l'esperienza acquisita dai prodotti esistenti, in particolare Vampyr, al fine di supportare la nuova creazione di "action-RPG". La nuova collaborazione sarà un grande generatore di valore per Don't Nod, che sta rafforzando il suo portafoglio di proprietà intellettuale e ampliando la sua formazione oltre i confini della sua capacità di produzione interna grazie a queste collaborazioni e al suo nuovo profilo editore-studio.

“Siamo orgogliosi di accogliere Tiny Bull Studios tra i nostri partner. Siamo stati conquistati dal singolare progetto sviluppato da questo talentuoso studio, che sottolinea l'impegno di Don't Nod nel supportare creazioni originali in linea con la nostra mentalità e i nostri valori in un genere che attrae un vasto pubblico. Siamo orgogliosi di firmare la nostra terza collaborazione nell'arco di 18 mesi, promuovendo così le nostre ambizioni di editore e rafforzando il nostro portafoglio di asset", ha affermato Oskar Guilbert, CEO di Don't Nod.

“Questa è una grande opportunità per Tiny Bull Studios. I giochi significativi sono sempre stati il nostro obiettivo e non vediamo l'ora di lavorare con un partner così eccezionale nel nostro prossimo progetto", ha aggiunto Matteo Lana, CEO di Tiny Bull Studios.

Fonte: Gematsu