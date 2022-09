Dragon Age: Dreadwolf sarà giocabile sia dai vecchi fan che dai nuovi

Dragon Age: Inquisition è l'ultimo gioco dell'epica serie di BioWare ed è uscito otto anni fa. Ecco perché con l'imminente Dreadwolf, lo studio mira non solo a premiare i fan di lunga data, ma anche ad accogliere una nuova generazione di giocatori.

In un post ufficiale sul blog, il team di sceneggiatori di Dreadwolf ha condiviso alcune informazioni su come è stata creata la sceneggiatura e in quale direzione si sta dirigendo lo studio con il prossimo capitolo. Inquisition è stato lanciato quasi un decennio fa, motivo per cui il team deve assicurarsi che la storia e la profonda conoscenza non confondano le persone che non hanno mai giocato a un gioco di Dragon Age prima, ha spiegato la scrittrice senior Sylvia Feketekuty.

"Ho visto molti adulti ricordare con affetto come hanno giocato a Inquisitio da adolescenti! Dragon Age: Dreadwolf vuole essere un equilibrio nel fornire risposte a domande di vecchia data per i fan veterani, ma nello stesso tempo offrire una storia nuova per coloro che invece non hanno mai giocato ad un precedente Dragon Age".

Dreadwolf introdurrà un nuovo protagonista, modellato completamente dai giocatori. Un tale approccio è molto più adatto per i nuovi arrivati, mentre i giocatori a lungo termine possono ancora aspettarsi il ritorno di molti personaggi secondari. "A differenza delle vaste galassie che esploriamo negli altri nostri franchise, Dragon Age: Dreadwolf ci riporta su Thedas, dove possiamo rivisitare amici e luoghi familiari", ha detto il narrative editor Ryan Cormier.

Come possiamo vedere inoltre da questo tweet, BioWare ha pubblicato un estratto del codex di Dreadwolf in cui si parla di Fratello Ferdinand Genitivi, uno dei personaggi presenti in Dragon Age Origins.

