EA sta per chiudere i server di diversi giochi tra cui Mirror's Edge e Dragon Age

Electronic Arts si è mossa in silenzio per iniziare il processo di chiusura dei server online per un sacco di vecchi giochi, con alcuni di loro che sono giochi classici amati dai fan.

L'elenco include favoriti come Mirror's Edge, il reboot di NBA Jam del 2010, e Command & Conquer: Red Alert 3. La chiusura dei server avrà alcuni impatti. In primo luogo, verranno chiusi ovviamente i server multiplayer per qualsiasi gioco che supporta la funzione, anche se giochi come Red Alert 3 che hanno ancora una comunità attiva hanno già soluzioni alternative supportate dai fan.

In secondo luogo, la chiusura dei server impedirà di ottenere achievement che hanno una componente online; NBA Jam ne ha un paio che richiedono di giocare online, quindi saranno bloccati per sempre una volta che i server si disattivano.

Ecco l'elenco completo dei giochi influenzati da questa notizia.

20 Ottobre

Army of Two: The 40th Day

Army of Two: The Devil's Cartel

Dragon Age Origins - MP Screenshots Server

9 Novembre

Command & Conquer: Red Alert 3 per PlayStation 3 e Xbox 360

Command & Conquer 3: Tiberium Wars per Xbox 360 (inclusa l'espansione Kane's Wrath)

Mercenaries 2 per PlayStation 3 e Xbox 360

30 Novembre

OnRush

15 Dicembre

Super Mega Baseball: Extra Innings per Luna+

Super Mega Baseball 3 per Luna+

19 Gennaio 2023

Gatling Gears

Mirror's Edge

NBA Jam On Fire Edition

Shank 2

