Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes protagonista al Tokyo Game Show con un nuovo trailer

Al Tokyo Game Show 2022, 505 Games ha mostrato i contenuti di una varietà di titoli in arrivo, incluso un nuovo trailer di gioco JRPG Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.

Il team di Rabbit & Bear ha anche ospitato una sessione di domande e risposte dal vivo in cui è stata data risposta alle domande della community. 505 Games ha introdotto tre nuovi doppiatori giapponesi per il gioco come parte dell'evento. Una versione fisica di Eiyuden Chronicle: Rising sarà pubblicata in Giappone da Happinet e in Nord America ed Europa da Red Art Games.

La storia inizia in un angolo di Allraan, un arazzo di nazioni con culture e valori diversi. A forza di spada e per mezzo di oggetti magici conosciuti come "lenti runiche", la storia della terra è stata plasmata dalle alleanze e dalle aggressioni degli umani, degli uomini bestia, degli elfi e delle persone del deserto che vivono lì.

L'Impero Galdeano ha superato altre nazioni e ha scoperto una tecnologia che amplifica la magia delle lenti runiche. Ora, l'Impero sta perlustrando il continente alla ricerca di un artefatto che amplierà ulteriormente il loro potere. È in una di queste spedizioni che Seign Kesling, un giovane e dotato ufficiale imperiale, e Nowa, un ragazzo di un remoto villaggio, si incontrano e diventano amici. Qui di seguito potete dare uno sguardo al nuovo trailer.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes non ha ancora una data di uscita precisa, ma arriverà su PC e console nel 2023 e anche al day one per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Fonte: Gematsu