Elden Ring, dove trovare le Convallarie per potenziare gli Spiriti

In Elden Ring le Convallarie servono per potenziare le Ceneri da Evocazione, ovvero gli Spiriti che potete chiamare al vostro fianco per darvi un aiuto durante le battaglie.

Esistono due tipi di Convallarie:

Le Convallarie Sepolcrali vi consentono di potenziare le Ceneri fino a un massimo di +10. Crescono all'interno delle Tombe, e vi consentono di far salire di grado la maggior parte delle Ceneri da Evocazione comuni. Le Convallarie Spettrali, invece, crescono solitamente nelle aree esposte al chiaro della Luna, quindi nei dungeon o all'aperto anziché all'interno dei sepolcri, e vi consentono di potenziare fino a +10 le Ceneri di Guerra "nobili", ovvero quelle uniche e le più rare dell'Interregno.

In questa guida vedremo la posizione esatta in cui recuperare tutte le Convallarie Spettrali e Sepolcrali presenti in Elden Ring, inclusi i metodi per acquistarle all'infinito una volta sbloccati i Globi Cinerei da fornire alla statua delle Veggenti delle Dita nella Tavola della Grazia.