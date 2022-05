Elden Ring stava per avere armi ed equipaggiamento deteriorabili alla Zelda: Breath of the Wild

L'ultimo grande successo di FromSoftware, Elden Ring, poteva avere al suo interno una funzione di durabilità di armi ed equipaggiamento, proprio come i precedenti giochi Soulsborne. Fortunatamente, è stato tagliato dal gioco prima di essere lanciato, un pensiero in meno per i giocatori alle prese con i feroci boss.

Il dataminer JesterPatches ha rivelato queste informazioni trovate all'interno del codice del gioco che indicano l'esistenza della caratteristica familiare e fastidiosa. I codici di gioco "Arma rotta", "Armatura a rischio" e "Armatura rotta" sono tutti presenti nei file.

Questi indicano una caratteristica vista in Dark Souls, ovvero il degrado delle armi. È una meccanica che impedisce ai giocatori di abusare di armi potenti, ma la natura open world di Elden Ring significa che pochi di questi lunghi periodi di combattimento senza fine esistono.

#EldenRing



Going through text files and getting scared for a moment.



I'm glad these are not a thing anymore. pic.twitter.com/y8hloQVDM5