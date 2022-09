Elden Ring ora ha anche la sua mappa in stile Google Street View!

Elden Ring è il videogioco più discusso quest'anno e con il successo arrivano le creazioni di fan dedicati. Uno di questi sta costruendo una sorta di Google Maps speciale di Elden Ring. Attraverso Reddit, l'utente Nassim Software ha pubblicato un breve video che mostra la mappa del gioco in stile Street View.

La clip vede il creatore cliccare un punto specifico della mappa di Elden Ring e in seguito possiamo vedere la panoramica della zona presa in esame in 3D, proprio come succede con Street View di Google quando si vuole vedere una via specifica.

Il post di Nassim è letteralmente eploso sul Sub Reddit dedicato a Elden Ring. Il progetto è attualmente in corso: per il momento pochi posti sono stati curati da Nassim. Se volete seguire lo stato di avanzamento del progetto, potete andare direttamente sul sito web di Nassim Software.

Se il nome del creatore vi è familiare avete ragione: Nassim Software è colui che ha creato anche una mappa sempre in stile Google Maps di The Legend of Zelda Breath of the Wild.

