Enotria The Last Song è Project Galileo, il soulslike italiano si mostra in un affascinante trailer gameplay

All'interno del Tokyo Game Show 2022 c'è stato spazio anche per un progetto molto interessante. Stiamo parlando di Enotria The Last Song, ovvero Project Galileo, il soulslike tutto italiano che si è mostrato in un nuovo trailer gameplay.

Enotria The Last Song è un gioco di ruolo d'azione soulslike ambientato in un mondo fantastico basato sul folklore e sulla cultura italiana. È definito soulslike ma, a differenza di altri giochi di questo genere molto più cupi, lo studio vuole raffigurare un mondo basato sull'estate italiana.

L'universo è una storia, che si dispiega e intreccia l'arazzo in continua evoluzione, costituendo la realtà stessa. Fino a quando due interpreti, Arlecchino e Pulcinella, usano il potere della Storia per intrappolarla sulla carta, creando il Canovaccio. Intrappolato in questo Canovaccio, il mondo ha iniziato a sgretolarsi. Questo nuovo trailer ci mostra ambientazioni bellissime come giardini rigogliosi ed edifici imponenti, ma come possiamo vedere non mancheranno terribili creature da sconfiggere in un mondo in continua evoluzione.

Per adesso Enotria The Last Song non ha ancora una data di uscita, ma sembra davvero molto promettente.